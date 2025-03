Diese vier Sternzeichen erleben 2025 einen Frühling voller neuer Chancen und Liebe!

Der Glücksplanet Jupiter hält sich seit letztem Sommer in Ihrem Zeichen auf und bleibt bis zur Jahresmitte. Dies eröffnet zahlreiche Möglichkeiten und inspiriert Sie dazu, sich selbst neu zu entdecken. Nehmen Sie diese Einladung an. Jetzt, wo Merkur im tatkräftigen Sternzeichen Widder steht, wird dieser Prozess noch zusätzlich unterstützt. Es kommt außerdem frischer Wind in Herzensangelegenheiten. Vielleicht ziehen Sie neue Verehrer*innen an? In jedem Fall wird Ihre Liebes- und Familienplanung unterstützt. Seien Sie flexibel und offen, denn der Frühlingsbeginn erfordert Anpassungsfähigkeit. So können Sie die neuen Chancen optimal nutzen. Seien Sie im April wachsam: Mit der rückläufigen Venus könnten vergangene Partner*innen wieder in Ihr Leben treten. Lassen Sie sich nicht verführen.

Das chinesische Liebeshoroskop 2025: Die besten Partner*innen und Liebestage