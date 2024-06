Ihr tägliches Mond-Mantra für die Woche vom 24. bis 30. Juni 2024

Wir starten am Montag mit einem Mond-Jupiter-Trigon positiv in die letzte Juni Woche. Diese Glücksgefühle werden am Mittwoch durch das Mond-Sonne-Trigon und am Donnerstag durch das Mond-Mars-Sextil weiter durch die Woche getragen. Am Freitag weckt ein Mond-Pluto-Sextil unsere sensible Seite und fördert unsere natürliche Intuition. Das Wochenende wird vor allem in der Liebe bewegend, wenn am Samstag ein Mond-Venus-Quadrat die Gefahr für emotionale Missverständnisse anfeuert. Auch der Wochenabschluss könnte angespannt werden, da eine Mond-Pluto-Verbindung Kommunikationsschwierigkeiten zusätzlich fördern kann.

