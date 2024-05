Ihr tägliches Mond-Mantra für die Woche vom 3. bis 9. Juni 2024

Der Juni ist da und hat direkt in der ersten Woche einige spannenden Mond-Konstellationen im Gepäck! Am Dienstag verbindet sich der Mond zum Beispiel im Sextil mit Saturn und steigert damit unser Pflichtbewusstsein. Am Mittwoch, den 5. Juni, geht es positiv weiter: Der Mond steht im Sextil zu Neptun, im Trigon zu Pluto und in Konjunktion zu Jupiter und Merkur. Diese Verbindungen fördern unsere Kreativität und Selbstliebe. Am Donnerstag kommt es zu einem Neumond, dieses Mal im Sternzeichen Zwillinge. Freitag und Samstag kann es kurzzeitig zu Erschöpfung kommen, bevor wir die Woche mit einem Mond-Uranus-Sextil und einem Mond-Neptun-Trigon stressfrei beenden.

Lesen Sie auch: Diese 3 Sternzeichen haben im Juni 2024 den allerschönsten Glücksmonat!