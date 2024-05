Diese 3 Sternzeichen haben im Juni 2024 den allerschönsten Glücksmonat!

Auch Sie werden im Juni mit reichlich Sternenglück versorgt, lieber Löwe. Wer bereits in festen Händen ist, erlebt einen zweiten Frühling. Sie und Ihre bessere Hälfte verstehen sich einfach blendend miteinander und auch in der Erotik knistert es. Ihr Freizeit gestalten Sie am liebsten zu Zweit, mit vielen abwechslungsreichen Unternehmungen. Doch auch auf Singles wartet ein aufregender Monat, voller Spaß und Flirtpotenzial. Seien Sie gespannt, was passiert.

Löwen gelingt es ab Mitte Juni, mit alten Enttäuschungen abzuschließen und sich von Seelenballast zu befreien. Das lässt Sie zufrieden und glücklich voranschreiten und steigert Ihr seelisches sowie körperliches Wohlbefinden. Vor allem im Job Vollgas können Sie dadurch Vollgas geben und Ihre Führungsqualitäten unter Beweis stellen. Man schätzt und bewundert Sie für Ihre Leistungen und gibt Ihnen gern mehr Verantwortung. Falls Sie Ihre Finanzen aufbessern wollen, ergibt sich bereits am 3. Juni eine günstige Gelegenheit.