Neumond im Juni 2024: Diese positiven Kräfte setzt der Zwillinge-Mond in uns frei!

Das Sternzeichen Zwillinge gehört zu den drei Luftzeichen und zeigt seine Stärken vor allem in geistiger Flexibilität, Kommunikationsstärke und Wandelbarkeit. Sie sind sehr fröhliche Wesen, die gerne Neues lernen und über eine schnelle Auffassungsgabe verfügen. Treffen die luftigen Zwillinge und der Neumond aufeinander, bringt uns das vor allem viele positive Energien und Heiterkeit. Zwischenmenschliche Beziehungen profitieren besonders von der fröhlichen Stimmung, und vor allem in der Liebe läuft es harmonisch. Passend zum Neumond befindet sich auch Liebesplanet Venus in den Zwillingen, was das Liebesleben in den nächsten Wochen beflügelt und lockere Flirts begünstigt.

Der Zwillinge-Neumond stärkt unseren Geist sowie die kommunikativen Fähigkeiten. Das äußert sich darin, dass wir offener auf andere zugehen und in schwierigen Gesprächen die richtigen Worte finden. In der Neumond-Zeit schließen wir damit leichter neue Kontakte und Freundschaften. Außerdem erhalten wir frische Inspiration und können somit geniale Einfälle erleben und viele Ideen sammeln. Da es leichter fällt sich richtig auszudrücken, besitzen wir zudem mehr Überzeugungskraft. Damit haben neue Arbeitsprojekte gute Chancen, doch auch gesündere Routinen im Alltag lassen sich leichter durchsetzen. Achten Sie aber darauf, dass Sie neue Vorhaben genau prüfen und auf dem Boden der Tatsachen bleiben.

Auch spannend: Rückläufiger Pluto ab 2. Mai 2024: Durch seinen Einfluss erfahren wir spirituelles Wachstum und große Veränderungen!

Die Neumond-Energien beeinflussen jedoch auch die Liebe positiv. Der Zwillinge-Einfluss schärft den Verstand und wir erhalten endlich die nötige Klarheit um zu erkennen, was wir wirklich wollen. Wissen Sie beispielsweise nicht, ob Sie der Beziehung noch eine Chance geben sollen oder fühlen Sie sich in einer anderen Situation festgefahren? Dann kann Ihnen dieser Neumond neue Perspektiven aufzeigen und zu entscheidenden Erkenntnissen verhelfen.

Für alle, die noch auf der Suche nach der Liebe sind, bietet der Zwillinge-Neumond zumal die optimale Gelegenheit, um sich darüber bewusst zu werden, wonach Sie konkret suchen. Denken Sie darüber nach, was für eine Person Sie in Ihr Leben ziehen möchten und richten Sie Ihre Wünsche an den Neumond, er unterstützt uns nämlich gern dabei, die Liebe zu manifestieren. Stellen Sie jedoch unbedingt sicher, dass Sie Ihre Wünsche und Handlungen miteinander in Einklang bringen, um auch die richtigen Signale nach außen zu senden.

Doch Vorsicht: Zwillinge sind echte Kommunikationsprofis und können mit ihren schönen Worten andere leicht täuschen. Rund um den Neumond sollten wir daher besonders aufpassen, nicht blauäugig alles zu glauben, was erzählt oder versprochen wird. Passen Sie vor allem bei finanziellen Investitionen auf und prüfen Sie neue Menschen die in Ihr Leben treten wollen, bevor Sie Gefühle entwickeln.