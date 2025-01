Ihr tägliches Mond-Mantra für die Woche vom 3. bis zum 9. Februar 2025

Der Mond begleitet uns durch die erste Februar-Woche. Am Montag, Dienstag und Mittwoch, steht er leider erstmal in kritischen Quadraten. Jetzt sollten wir einen Gang zurückschalten und unsere Kräfte lieber schonen. Der Donnerstag bringt Licht ins Dunkle, denn ein Mond-Venus-Sextil und ein Mond-Pluto-Trigon sorgen für romantische Momente und intensives Herzklopfen. Am Freitag geht es größtenteils positiv weiter, denn Trigone des Mondes zu Merkur und zur Sonne sorgen dafür, dass wir klärende Gespräche führen können. Am Wochenende brauchen wir ein bisschen Geduld, aber keine Sorge! Wir schließen die Woche am Sonntag erfolgreich mit positiven Mond-Verbindungen ab!

Lesen Sie außerdem: Alles zu den unterschiedlichen Mondphasen!