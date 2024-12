Steinbock-Saison ab 21.12.2024: Das kluge Erdzeichen bringt uns auf Erfolgsspur!

Der Dezember endet am 30. Dezember mit einem Steinbock Neumond. Das gibt uns noch einmal die perfekte Gelegenheit, um das Jahr 2024 Revue passieren zu lassen und neue Vorhaben für das Venus-Jahr 2025 zu fassen. Am 3. Januar wechselt dann Liebesplanet Venus in die sanftmütigen Fische. Das gibt der Liebe etwas Verträumtes und hilft uns in der Steinbock-Saison dabei, gefühlvoll und liebevoll zu bleiben. In Beziehungen sehnen wir uns nach Hingabe und auch künstlerische Fähigkeiten werden gefördert. Wir müssen allerdings aufpassen, nicht zu wehmütig zu werden oder uns in unseren Gefühlen zu verlieren.

Sensibel und intensiv wird dann auch die Konstellation von Mars im Krebs ab 6. Januar. Wenn sich der Powerplanet mit dem gefühlvollen Krebs verbindet, besitzen wir zwar großen Ehrgeiz, werden in unseren Taten jedoch etwas gehemmt und reagieren schnell launisch und empfindlich. Dafür herrscht ein größeres Mitgefühl für andere und auch die Kreativität wird gefördert.

Der Steinbock-Merkur ab 8. Januar bringt uns dann aber ganz schnell auf den Boden der Tatsachen zurück und unterstützt die Vorteile der herrschenden Steinbock-Sonne. Wir handeln pflichtbewusst und zielstrebig und können uns mit großer Ausdauer der Karriere widmen.