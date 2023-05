Liebe

Die Skorpion-Venus sorgt für intensive Gefühle und neues Herzklopfen. Da ereilen Sie die schönsten Frühlingsgefühle, und das mitten im Herbst. Herrlich! Und das Tolle ist: Diese Hochphase hält bis 11. November an. Danach neigen Sie dazu, Ihren Schatz zu idealisieren – und Singles könnten auf einen Blender hereinfallen. Jetzt besser nicht gleich an Hochzeit denken und konkrete Zukunftsplanungen noch verschieben. Ab dem 3. Dezember verbinden Sie heiße Erotik mit Verlässlichkeit und einem guten Realitätssinn. Eine Bindung, die Sie jetzt eingehen, dürfte von Dauer sein.

Erfolg

Halbe Sachen gibt es für die pflichtbewusste Jungfrau einfach nicht – das beweisen Sie jetzt mal wieder eindrucksvoll. Sie treiben selbst heikle Projekte souverän voran und dürfen sich auf ein Lob des Chefs freuen – das vielleicht sogar mit einer Gehaltserhöhung verbunden ist. Vor allem langfristige Planungen sind im Oktober begünstigt. Die Zeit ist auch ideal, um sich mal über die Altersvorsorge Gedanken zu machen. Merkur gibt dazu seinen Segen. Mitte November überschätzen Sie sich. Das Zusatzprojekt noch übernehmen? Klar, kein Problem. Doch dann wird es Ihnen zu viel, und Ihre geliebte Ordnung geht verloren. Keine Sorge, ab 3. Dezember planen Sie wieder realistisch und gehen gewohnt strukturiert vor.

Gesundheit

Mars wirkt sich kräftigend auf Sie aus. Da sind Sie auf die kalte Jahreszeit top vorbereitet und dürfen sich freuen: Alles, was Sie für die Gesundheit tun, wirkt gerade besonders günstig. Ab Mitte November sollten Sie sich den Nachschlag beim Essen öfter verkneifen und auch nicht bis in die Puppen tanzen gehen. Jetzt ist weniger mehr – beim Essen, Sport und Feiern. Auch wenn Sie fit für zwei sind, heißt das nicht, dass Sie auch alles doppelt so viel oder lang machen müssen. Nur gut, dass Sie als Jungfrau generell nicht zu Übertreibungen neigen, und auch bald wieder ein gesundes Gleichgewicht finden.

