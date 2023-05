Liebe

Die Sonne unterstreicht Ihre Löwe-typische Herzlichkeit diesen Herbst. Ideale Voraussetzungen also, um mit Ihrem Liebsten die Liebe zu genießen – oder sich auf die Suche nach Ihrem Traumprinzen zu machen. Sie müssen nur aufpassen, dass Sie den Schatz nicht dominieren. Er möchte auch gern mitentscheiden, was Sie beide in Ihrer Freizeit machen. Ab 18. Oktober stimmt das Gleichgewicht aus Geben und Nehmen, und im Schlafzimmer prickelt es sehr verführerisch. Venus bringt Ihre Gefühle ordentlich auf Touren. Singles erleben ab 12. November noch mal ein Flirthoch. Es geht Ihnen dabei eher um den Spaß an der Sache und nicht so sehr darum, die große Liebe zu finden. Na dann amüsieren Sie sich gut!

Erfolg

Im Job müssen Sie zu Herbstbeginn alles geben. Gut möglich, dass Sie Urlaubsvertretung machen müssen oder für eine kranke Kollegin einspringen. Da heißt es Zähne zusammenbeißen, und sich auf die Zeit ab 7. Oktober freuen: Ab dann haben Sie nämlich Geschäftsplanet Merkur an Ihrer Seite, und Sie glänzen bei Verhandlungen und im Kundenkontakt. Finanziell gilt: Bis 17. Oktober schön standhaft bleiben und sich nicht zu leichtfertigen Käufen verleiten lassen. Danach ist der Geldbeutel gut gefüllt. Weihnachtskäufe am besten vor dem 7. Dezember tätigen, dann landen Sie echte Volltreffer und der Geldbeutel leidet nicht unnötig.

Gesundheit

Die Sonne pusht Sie, da stecken Sie auch Jobstress gut weg und verlieren nicht Ihre gute Laune. Vorsicht nur, der Blutdruck könnte schneller in die Höhe schnellen. In der Freizeit besser mal einen Gang zurückschalten. Ab 9. November sind Sie etwas erkältungsanfälliger. Steuern Sie mit einer ausgewogenen Ernährung gegen. Vitamine tanken heißt die Devise. Beim Sport die Sprunggelenke schonen, die sind im November nicht ganz so belastbar.

Hier erfahren Sie alles über das Sternzeichen Löwe

Alle Jahre wieder... Ihr Jahreshoroskop!