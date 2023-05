Liebe

Spielen Sie nicht die beleidigte Diva, wenn Ihr Liebster sich nicht ganz so verhält, wie Sie das gerne hätten. Sprechen Sie offen an, was Sie stört. Sie werden feststellen: Er meint es gar nicht böse, es war ihm einfach nicht bewusst, dass er Sie auf die Palme gebracht hat. Ab 7. Oktober ist der Spuk auch vorbei, zurück bleibt ein wolkenfreier Liebeshimmel, und es kommt sogar noch besser: Liebesgöttin Venus hat Sie ab 18.10. im Visier. Eine tolle Phase für tiefe Gefühle, und um als Single den Traumprinzen aufzuspüren. Der November ist übrigens prima für einen Neuanfang – auch für bewährte Beziehungen. Statt nervige Routine heißt es Bühne frei für neue Leidenschaft!

Erfolg

Sie haben den Durchblick, wissen genau, was Sie wie angehen müssen, um mit minimalem Einsatz das Maximum herauszuholen. Das freut den Chef, und Sie auch, weil so mehr Freizeit bleibt. Der Oktober ist super für Verhandlungen, heikle Telefonate oder um Verträge aufzusetzen oder auszuhandeln. Sie überzeugen mit Charme und klugen Argumenten. Davon profitiert dann auch der Geldbeutel: Die Zeichen stehen in Sachen Finanzen ganz klar auf Zuwachs. Im November profitieren Sie von Ihren Kontakten, ab 12.11. könnte ein interessantes Jobangebot ins Haus flattern. Allerdings ist es genauso möglich, dass eine ungeplante Reparatur den Geldbeutel belastet. Gut, dass Sie vorher einiges angespart haben.

Gesundheit

Die Sonne schenkt Kraft und gute Laune, und hilft ganz nebenbei, lästige Zipperlein auszuheilen. Ab 9. November mischt auch noch Kraftplanet Mars mit. Ideale Sterne, um beim Training Gas zu geben. Ausdauersport ist jetzt genau das richtige Ventil für Ihre viele Energie. Doch auch spontane Unternehmungen mit Freunden bieten sich an. Sie lieben es, sich mit netten Menschen zu umgeben. Je mehr davon, desto besser! Eines können Sie nämlich nicht: still sitzen und sich gemütlich zurücklehnen. Das wäre Ihnen im Herbst viel zu langweilig.

