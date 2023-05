Bei Jungfrauen denkt man normalerweise an Menschen, die kritisch, nüchtern und pragmatisch sind. Das ist aber nur eine Seite. Jungfrauen haben auch noch eine ganz andere, hoch spirituelle Veranlagung. In ihr steckt ein Potenzial, leicht mit Engeln und anderen geis­tigen Kräften in Kontakt zu treten. Besondere, kosmische Konstellationen wie die an diesem Wochenende helfen ihnen dabei. Noch leichter fällt ihnen das, wenn sie einen Tag fasten.

