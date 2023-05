Wie Sie innerer Frieden glücklich macht

Diese Woche verrät Astrologe Erich Bauer im Astro-Coaching, wie Ihr innerer Frieden Sie glücklich machen kann.

Jupiter spielt in der Astrologie eine Sonderrolle. In allen Kulturen wird er mit Glück und Frieden verbunden. Den Seefahrern auf den weiten Meeren zeigt er schon immer des Nachts den Weg nach Hause. Und allen Menschen schenkt er eine Seele, sodass sie ihr eigentliches Zuhause, den Himmel, nie vergessen. Jupiter ist nicht nur der größte Planet in unserem Sonnensystem, sondern er ist auch der wichtigste.

Am Freitagabend dieser Woche beginnt eine ganz besondere Zeit. Jupiter und Sonne wandern Arm in Arm über den Himmel. Die Mystiker im Mittelalter waren überzeugt, dass unter dieser Konstellation Engel auf die Erde heruntersteigen. Man kann Jupiter natürlich nicht sehen, denn er wird von der gleißenden Helligkeit der Sonne überstrahlt.

Aber in jedem Strahl, der jetzt von der Sonne kommt, ist das Glück Jupiters verborgen. Das besondere Extra an dieser Vereinigung von Jupiter und Sonne ist, dass sich beide Gestirne im Tierkreiszeichen Waage befinden. Das lässt die Hoffnung aufkommen, dass die Welt friedlicher wird – im Großen wie im Kleinen.

In der Zeit ab Freitagabend können wir uns den Frieden wünschen, den wir alle brauchen, um von der Glut des Zorns und der Aggressivität nicht aufgefressen zu werden. Man hat festgestellt, dass unterdrückte Wut und Aggressivität extrem gesundheitsschädlich sind. Wenn man ständig seine Wut, seinen Hass auf einen Kollegen oder vielleicht sogar seinen unangenehmen Chef herunterschlucken muss, dann macht das krank.

Aber diese Verbindung von Sonne und Jupiter in der Waage lässt auch Liebe auf die Erde herunterfallen. In jedem Sonnenstrahl befindet sich auch Liebe, angereichert vom Glücksplaneten Jupiter. Sie können Ihre Liebe jetzt noch größer werden lassen: Liebe zu Ihrem Partner, Ihren Kindern, Ihren Eltern und Ihren Freunden.

Jetzt ist auch das Wunder möglich, sich den Menschen herbeizuwünschen, den Sie so gerne an Ihrer Seite haben, um ihm Ihre Liebe zu schenken. Am ehesten kann dieses Wunder in den Stunden vor Sonnenuntergang am Samstagabend, geschehen. wenn Sonne und Jupiter durch das siebte Solarhaus laufen, das in der Astrologie den wunderbaren Namen „Haus der Liebe“ trägt. Jetzt gehen Wünsche in Erfüllung.

