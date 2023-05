Für Waage-Geborene ist am Wochenende Jupiter ganz besonders nah. Was immer sie sich wünschen, es kann in Erfüllung gehen. Sie sollten sich ihr Zuhause so herrichten, als würden sie auf Jupiter warten. Sie sollen sich auch etwas besonders Schönes anziehen, ihre Lieblingsmusik spielen, Kerzen anzünden und sich dann am Samstagabend auf den Besuch Jupiters einstellen. Er wird kommen, und sie können sich mit ihm unterhalten.

