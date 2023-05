Ja, die Jungfrau ist ordentlich, liebt es klar, überschaubar und vor allem sauber. Alles muss eben seine Ordnung haben, muss übersichtlich und klar sein. Jede Form von Unordnung und Chaos stört die Jungfrau, was nicht unbedingt nur für das Zuhause gilt, sondern für das gesamte Leben. Diese zerrissene Zeit, in der plötzlich wieder alles anders sein kann, in der die Menschen ihre Partner und Jobs fast schon im Zeitraffer wechseln und in der es nichts mehr gibt, auf was man sich verlassen kann, wird die Jungfrau sehr schnell paranoid. Sie bildet sich dann nicht nur alle möglichen Krankheiten ein, was durchaus ihrer Natur entspricht, sie sieht auch überall Hinterhalte und Verschwörungen. Werden die Ängste vor dem Leben übermächtig, drohen Einsamkeit und Isolation, weil sich andere abwenden, aber auch weil sich die Jungfrau immer mehr zurückzieht.

