Jungfrauen sind sich letzten Endes nicht sicher, was sie wirklich wollen: ob es besser zu Ihnen passt, wenn sie allein leben, oder ob es doch richtig ist, eine Familie zu gründen? Oft Bleiben sie in diesem Zwiespalt ihr ganzes Leben lang. Manche führt das Schicksal aber in eine Situation, in der sie längere Zeit allein leben. Das fällt zunächst schwer, führt aber früher oder später dazu, dass Jungfrauen glücklich sind und spüren, dass sie sich auf dem richtigen Weg befinden.

Hier erfahren Sie alles über das Sternzeichen Jungfrau

Ihr persönliches Liebeshoroskop 2016