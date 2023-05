"Solange man glaubt, dass eine Partnerschaft oder gar eine Familie "normal", selbstverständlich oder gar "gottgegeben" ist, läuft man vom Alleinsein davon und sucht die Gemeinschaft. Häufig geht man dann irgendwelche Beziehungen ein, selbst wenn man spürt, dass sie einem nicht guttun: Es ist immer noch besser, als allein zu sein. Man geniert sich häufig regelrecht, wenn man allein ein Café oder Restaurant betritt. Zweisamkeit scheint wie ein Diktat über unserer Gesellschaft zu liegen. Wenn man aber einmal diese Vorurteile überwunden hat, kann man damit beginnen, sich bewusst auf das Leben allein einzulassen. Es schätzen und lieben zu lernen, ist die Voraussetzung für diesen Weg.

Das setzt weiter voraus, dass man sich selbst als Partner schätzt und annimmt. Es gibt Übungen, bei denen man anfängt, sich selbst besser kennenzulernen. Sie werden häufig in Gruppenseminaren durchgeführt, können aber auch jederzeit allein zu Haus praktiziert werden. Zum Beispiel: Man setzt sich vor einen großen Spiegel und fängt an, sich mit sich zu unterhalten, nimmt sein Spiegelbild für einen Menschen, den man nett findet und den man besser kennenlernen möchte.

Eine andere Übung besteht darin, sich ganz bewusst mit dem Gedanken anzufreunden, ab sofort ein Leben zu führen, in dem man gerne allein ist. Die Betonung liegt auf dem Wort "gerne". Das ist wichtig. Man kann sich zum Beispiel an einem Platz aufhalten, an dem viele Menschen vorbeigehen. Dabei macht man in aller Regel die Beobachtung, dass eigentlich die allermeisten Paare, die vorbeikommen, scheinbar nichts miteinander zu tun haben. Sie gehen zwar nebeneinander, aber damit hat es sich. Solche "Erkenntnisse" nähren die innere Kraft, allein zu leben, geben einem das Gefühl, dass es der richtige Weg ist. Am wichtigsten aber ist, dass man für sich in Anspruch nimmt, sich auf einem geistigen Weg zu befinden.

Die Geschichte und die Literatur sind voll mit Menschen, die diesen Weg eingeschlagen haben und dabei fast immer allein waren. Sich mit solchen Lebensgeschichten auseinanderzusetzen hilft, macht vertrauter und sicherer. Ich kenne viele Menschen, die allein leben. Manchmal frage ich sie, ob sie nicht lieber in einer Beziehung und Partnerschaft leben würden. Dann schütteln eigentlich alle ihren Kopf. Warum? Am Ende des Lebens ist jeder Mensch allein, ganz egal, ob er in einer Beziehung lebt oder nicht. Besser, man fängt möglichst früh damit an, Alleinsein zu üben."