Alleinsein - so finden Sie trotzdem Erfüllung im Leben

Die Sonne zieht durch das Tierkreiszeichen Waage. Das ist eine Aufforderung zur Gemeinsamkeit. Bloß nicht allein sein! Für diejenigen, die es aber sind, läuft eine ausgesprochen schwierige Zeit, denn in ihnen rumort die Frage, ob sie etwas falsch machen. Umso wichtiger ist es gerade jetzt, sich der Frage zu stellen, ob eine Partnerschaft wirklich erfüllender ist und glücklicher macht als das Leben als Single.

Ich habe viele Freunde und Bekannte. Vor vielleicht 15 Jahren steckten die allermeisten von ihnen in einer Partnerschaft. Viele waren sogar verheiratet und hatten Kinder. Heute existieren noch genau zwei dieser Beziehungen. Alle anderen haben sich in der Zwischenzeit getrennt, und wiederum 90 % dieser Menschen leben heute allein.

Ist das die Regel, dass man sich ungefähr mit 50 Jahren aus einer engeren Beziehung verabschiedet und, wie es so schön heißt, in die Einsamkeit geht? Ich kenne keine offizielle Statistik. Aber meine Recherche als Psychotherapeut und Astrologe verrät noch etwas ganz anderes.

Zu mir kommen beinahe ausschließlich Individuen, die allein leben. Viele davon suchen mich auf und erzählen mir von diesem brennenden Wunsch, endlich einen Partner zu finden. Ja, es gibt viele Menschen, die allein leben und diesen Zustand satt haben. Aber es existieren auch sehr viele sogenannte Singles, die nicht im Traum daran denken, diesen Zustand aufzugeben, es sei denn, ihr Wunschpartner stünde plötzlich vor ihnen. Aber das ist und bleibt eine Illusion.

Die meis­ten stellen dann fest, dass das Alleinsein ausgesprochen viele Vorteile hat. Ich könnte in der Zwischenzeit eine Statistik aufstellen, welche Sternzeichen es leichter haben, mit der „Einsamkeit“ umzugehen, und bei welchen es mit Schwierigkeiten, manchmal sogar mit Leid verbunden ist. Meine generelle Meinung zu diesem Thema lautet heute: Wer allein lebt, soll sich unbedingt mit dieser Situation abfinden und versuchen, das Beste daraus zu machen.

In aller Regel steckt dahinter ein Schicksal, das genau diesen Zustand verlangt. Aber, und jetzt komme ich zu dem, was ich eigentlich sagen möchte: Nur derjenige, der den Zustand des Alleinseins annimmt, hat eine Chance, dass dann doch noch eines Tages eine Begegnung stattfindet, bei der man sich ernsthaft Gedanken darüber macht, ob man nicht doch in eine Beziehung rutscht.

Ich möchte Ihnen wirklich ans Herz legen: Hören Sie auf, jemanden zu suchen, denn dann passiert es nie!

