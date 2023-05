Jungfrauen sind durch ihr Karma dazu bestimmt, die körperliche Liebe in eine geistige zu transformieren. Dieses Ziel beinhaltet bereits ihr astrologischer Name „Jungfrau“, der ja letztendlich „Jungfräulichkeit“ beinhaltet. Aber da sie in eine Welt hineingeboren werden, in der geistige Liebe kaum einen Wert erfährt, streben sie meistens ihr ganzes Leben nach körperlicher Liebe. Erst wenn sie sich auf einen spirituellen Weg begeben , wird ihnen ihre eigentliche Bestimmung einsichtig.

