Jungfrauen scheinen keinen Anlass zu geben, andere neidisch zu machen. Sie sind bescheiden, zurückhaltend rücksichtsvoll. Aber sie sind eher mit ihrer Arbeit liiert, als mit irgendeinem Menschen. Sie sind auch in den Augen anderer nicht offen genug. Sie lassen sich nicht wirklich auf einen anderen Menschen ein. All dies löst Widerstand, Neid und Eifersucht aus, Gefühle, die normalerweise hinterm Berg gehalten werden. Zu so einem Zeitpunkt wie jetzt am 11. November, besteht die Gefahr, dass sie ausbrechen.

