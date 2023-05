Jungfrauen sind flexible Zeichen und besitzen auch eine flexible Natur. Sie passen sich den Gegebenheiten an: Leben Sie in einer Partnerschaft, die ihre Ansprüche erfüllt, ihnen also Respekt, Liebe, Sicherheit und, das natürlich auch, eine gute Portion Erotik bietet, dann bricht die Jungfrau vielleicht einmal aus, aber kehrt wieder reumütig zurück zum „Herd“ und bleibt dann in aller Regel treu bis zum Lebensende. Lebt eine Jungfrau aber mit einem Menschen zusammen, der nicht treu ist, verfährt sie ebenso.

