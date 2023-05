Der Löwe verpflichtet sich zu einer Partnerschaft. Er braucht auch keine Hintertüren, denn er steht zu dem, was er sagt und macht. Allerdings setzt das voraus, dass man ihm, dem Löwen, seinen Raum lässt. Er muss auch in der engsten Enge einer Beziehung Platz für sich selber haben. Sonst bricht er aus. Er braucht auch Respekt dafür, dass er auf seine Freiheit verzichtet. Nur wenn gleichzeitig ein starker Uranus in seinem Horoskop steht, wird es schwierig.

