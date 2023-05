Jungfrauen halten sich in aller Regel weit vom Energiefeld der Fische fern. Teilweise entwickeln sie eine regelrechte Abneigung dagegen. Weil sich das Reich der Fische ihrem Sternzeichen genau gegenüber befindet, geht aber auch eine große Anziehung davon aus. Sie können sich noch so anstrengen, sich davon fernzuhalten, so begegnet es ihnen doch auf Schritt und Tritt. Aber erst, wenn sie bereit sind, sich darauf einzulassen, erfahren Sie den Segen der Fische-Energie.

Hier erfahren Sie alles über das Sternzeichen Jungfrau

Ihr persönliches Liebeshoroskop 2016