Waage-Geborene finden über die Kunst den leichtesten Zugang in das Land der Fische. Ohne es zu merken, geraten Sie bei bestimmter Musik in einen Zustand, der der Welt der Fische ähnelt. Noch stärker wird dieser Zugang, wenn sie selbst beginnen, sich kreativ auszudrücken, z. B. mit malen. Außerdem ist für sie die schwärmerische Liebe ein Medium, das sie leicht in die Welt der Fische hinübergleiten lässt.

