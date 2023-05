Die Sonne knipst in ihrem Jahr Ihre verborgene Persönlichkeit an wie Licht, mit dem Sie jede Gesellschaft, jedes Treffen mit Freunden und Nachbarn überstrahlen werden. Sie sind wie ausgewechselt, gehen auf die Menschen zu, erobern Sie – schon zwischen dem 3. Januar und dem 2. Februar kann Sie Ihre neue Offenheit mit der Venus in Opposition einem bezaubernden Wesen sehr nahe bringen. Wenn nicht gleich mehr daraus wird, stürmt die Liebe noch einmal im Herbst (20. 9. bis 13. 10) mit Venus in der Jungfrau durch Ihr Leben. Tage voller Leidenschaft, aber auch Tage der unbegrenzten Chancen. Ihren Herbst vergoldet Merkur in den letzten drei September-Wochen, die Ihnen viel Geld bringen können. Aber auch den Karrieresprung.

Tage, auf die Sie sich freuen können: Ihr absoluter Glückstag: der 22. September, wenn Ihnen neben Merkur auch noch Venus Aufstiegchancen nachträgt. Ihre größten Gewinnchancen: am 26. Oktober, mit einem Jupiter und der Sonne im Sextil zu Ihnen. Aber es gibt auch noch diesen traumhaften 3. März, mit einer magischen Neptun-Verbindung, Sie wittern förmlich das Geld.

