Das Sonnenjahr 2017 schreibt Ihre Geschichte, eine Geschichte des Glücks. Was auch immer passiert, was auch immer auf uns zukommen mag, Jupiter hält Sie fest an der Hand, führt Sie durch stürmische Zeiten. Schon zwischen dem 3. Februar und dem 2. April strahlt Ihnen das Glück mit Venus in Opposition (teilweise unterstützt von Mars) entgegen. Sie werden geliebt, bewundert – Sie können sich verlieben, aber auch mit Ihrem Charme die Menschen verzaubern, für Ihre Ziele einnehmen. Möglich, dass Ihnen zwischen dem 4. und dem 18. Mai erst das große Glück begegnet. Es kommt, das ist sicher. Sie könnten aber auch erst zwischen dem 1. und dem 17. Oktober dafür offen sein. Sie werden den großen Moment erleben, das ist sicher.

Tage, auf die Sie sich freuen können: Am 25. März beflügelt Sie eine magische Konjunktion zwischen Sonne und Venus. Liebe kommt in Ihr Leben, mit einer aufregenden Begegnung. Ihr betörender Glückstag, der Sie nicht schlafen lässt. Starke Gefühle. Sehr heiter: der 3. Juli, Sie verzaubern, betören. Höchste Gewinnchancen: 30. September, Merkur in Ihrem Zeichen.

