Der schönste Kalender 2017

Die Sonne weckt das Beste in Ihnen. In Ihrem traumhaften Jahr 2017 werden Ihre bislang verborgenen Talente, Ihre unter Anpassung und Kompromissen eingeschlummerten Stärken erwachen. Traumtage kommen auf Sie zu. Tage des Glücks und der Selbstverwirklichung. Tage der Liebe und der Lebensfreude, in denen Ihr wahres Wesen erwacht, die Ihnen Geld bringen und Erfolg. In unserem Kalender zum rot anstreichen: Ihre besten Tage.

Das Leben ist nicht zimperlich mit uns allen umgegangen, das schwierige Marsjahr hat uns zugesetzt. Jetzt geht ein Licht am Horizont auf, wie die große Hoffnung und Zuversicht macht es sich breit, überstrahlt alles, was unsere Vergangenheit verdunkelte. Willkommen wunderbares Sonnenjahr 2017, der kosmische Vater unseres Lebens regiert, erhellt die nächsten zwölf Monate mit überschäumender Lebensfreude, mit einem unbesiegbaren Optimismus und einer eisernen Zuversicht.

Er trägt das große Selbstvertrauen in Ihr Leben, den Glauben an die Zukunft. Vorbei die Zeiten der düsteren Ängste. Wie die wahren guten Väter eben so sind, die Ihre Kinder aufbauen, wird dieser Vater allen Lebens auf der Erde Ihnen wieder die positive Einstellung wiederbringen.

Mit der Sonne begann alles. Sie ist der himmlische Pate Ihrer Persönlichkeit, die Ihnen Ihr Sternzeichen schenkte. Sie ist der Kern Ihres Wesens, das Herz Ihres wahren Seins. Und so wie die Sonne Sie bei Ihrer Geburt prägte, so sind Sie wirklich – zu diesem Menschen müssen Sie werden, wenn Sie das Leben von Ihnen selbst entfernt hat. Das ist Ihre Aufgabe 2017 und genau dabei werden Sie Ihre stärksten, Ihre genialsten, Ihre glücklichsten, Ihre besten Tage in diesem Jahr unterstützen.

Traumtage kommen auf Sie zu. Tage, des großen Selbstvertrauens und Muts. Sie müssen zu der starken Persönlichkeit werden, die Sie sind, ganz offen und ehrlich zu den anderen Menschen und zu sich selbst. Voller Begeisterung, Entschlossenheit und Ehrgeiz, den Ihnen die Sterne schenken. Dann werden Sie in diesem traumhaften Sonnenjahr erreichen, was Sie sich vielleicht heute erträumen. Stehen Sie zu Ihren Wünschen, stehen Sie zu Ihren Träumen, die Sie vielleicht in der Vergangenheit als Illusion bereits abgetan haben. Für nichts, für keine Sehnsucht, für kein Ziel, für keinen Plan ist es zu spät. Für alles gibt es den richtigen Zeitpunkt, den richtigen Tag, den Ihnen die Sterne bereit halten.

Sie sind nicht alleine, lassen Sie sich bei all Ihren Vorhaben von anderen geliebten Menschen unterstützen, verbünden Sie sich mit den Nachbarn, den Freunden, den Kollegen. Lassen Sie sich in diesem Sonnenjahr zu einer großen, starken Gemeinschaft verbünden. 2017 bringt die Menschen zusammen – wobei auch der Jupiter in der Waage Sie dabei unterstützen wird.

Dieser Jupiter macht unsere Tage heller, er bringt uns die Lebensfreude, macht die Menschen freundlicher, offener. Sie werden es selbst spüren, vielleicht heute schon. Er lässt den mürrischen Nachbarn lächeln, den rechthaberischen Onkel eine fremde Meinung akzeptieren – und vielleicht sogar den nervigen, autoritären Chef einlenken. Eine Atmosphäre der Leichtigkeit, der Toleranz und Unbeschwertheit breitet sich in diesem Sonnenjahr zwischen den Menschen aus.

Es kommen traumhafte Tage auf Sie zu, in denen Sie mit Ihren Liebsten das Leben feiern. In denen die Familien zusammenrücken, in denen die Liebe den Alltag verzaubert. Es sind Tage der Selbstentfaltung, der Selbstverwirklichung, die Ihnen 2017 schenkt. Sie entwickeln ganz neue Ideen und stehen auch dazu. Man muss kein Genie sein, um in diesem Sonnenjahr den Erfolg zu haben, von dem wir immer schon träumten. Wir müssen nur an uns glauben, in diesen Tagen, die jetzt kommen.

