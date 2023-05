Dieses Sonnenjahr wird Ihr Glücksjahr, in dem Sie mit Ihrer Herzlichkeit, Ihrer wohlwollenden Überlegenheit, Ihre einmaligen Persönlichkeit die Menschen gewinnen. Sie strahlen aus sich heraus, bringen gute Laune in jede Party, schon zwischen dem 28. Januar und dem 9. März, wenn Mars Sie anfeuert. Tage der Lebensfreude, die Sie vor allem in den berauschenden Sommermonaten vom 20. Juli bis 4. September von einem Erfolg zum anderen jagen – und Ihnen gleichzeitig der Jupiter bis zum 9. Oktober einmalige Glücksmomente zuspielt. Sie sind der große Gewinner dieser Tage, der Aufstieg im Beruf, das goldene Händchen bei Geschäften, die unerwartete Erbschaft, alles ist möglich. Packen Sie das Leben an, es gehört Ihnen.

Tage, auf die Sie sich freuen können: Der 26. Juli, Merkur leuchtet aus Ihrem Zeichen, die Sonne auch. Bringt Geld. Der 27. Juli, ein absoluter Glückstag für Sie, Sie fühlen sich topfit, die Sonne umarmt den Mars im Löwen. Der 19. Oktober, die Sonne im Sextil zu Ihnen und in Opposition zu Uranus zündet die Blitzidee, die viel Geld und Erfolg bringen kann.

Hier erfahren Sie alles über das Sternzeichen Löwe

Alle Jahre wieder... Ihr Jahreshoroskop!