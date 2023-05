Jungfrauen haben ein problematisches Verhältnis zum Energiekreis Wassermann. Es passt nicht in ihr Selbstverständnis, sich nicht für eine Seite und Richtung entscheiden zu können. Sie leiden darunter, dass es einmal so und einmal so ist. Sie müssen sich regelrecht dazu erziehen, dass eine Partnerschaft und Beziehung zugleich aus inniger Nähe als auch aus Distanz besteht. Wenn Ihnen das nicht gelingt, bleiben sie häufig allein.

Hier erfahren Sie alles über das Sternzeichen Jungfrau

Ihr persönliches Liebeshoroskop 2017