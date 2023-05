Jungfrauen sind fast ausschließlich an der Zukunft orientiert. Sie denken eigentlich immer an morgen. Der Zugang in die Vergangenheit dagegen ist gestört, weil das Erbe ihrer Ahnen durch schlimme Geschehnisse verunreinigt ist. Sie fühlen sich wurzellos, sind daher hilflos und schwach. Es gilt also einen Weg zu finden, das Gute in der Vergangenheit aufzunehmen und das Schlechte zurückzulassen. Was ihnen hilft, sind Familienaufstellungen und psychologische Beratungen.

