Jupiter in den Zwillingen

Lesen Sie zuerst in der Jupiter-Tabelle, wo Jupiter zum Zeitpunkt Ihrer Geburt stand.

Die Sonne beflügelt Ihren Jupiter in herausfordernder Opposition. Sie werden bis zum 22. Dezember immer wieder herausragende Glücksmomente erleben, die alles leichter, besser, heiterer machen. Sie gehen voller Lebensfreude in Ihre Tage, die die Menschen mitreißen, glücklich stimmen. Man liebt und bewundert Sie dafür.

Was Ihnen Jupiter schenkt: Grenzenloses Selbstvertrauen. Was Sie jetzt auch immer anpacken, Sie sind überzeugt von dem, was Sie tun. Das macht Sie so erfolgreich und überzeugt die anderen Menschen von Ihren Zielen. Ihre Probleme werden klein. Sie haben immer wieder den genialen Einfall, der alles zum Besseren wenden kann. Nehmen Sie das Leben so leicht, wie es sich anfühlt.

Ihr großer Glücksmoment: Ein Bericht in der Zeitung, ein Film im Fernsehen kann den Ansatz zu etwas bringen, was Ihnen einen Herzenswunsch erfüllt. Sie wachsen mit Ihrer Familie zusammen, spüren ein ganz neues Gemeinschaftsgefühl, das Sie bisher vielleicht vermissten. Sie werden geliebt.

Ihre persönlichen Glückstage: Zwischen dem 8. und 9. Dezember passiert etwas, was ganz neue Gefühle in Ihnen weckt. Gute Gefühle, die Sie beflügeln, Mut und Kraft geben, ein ganz altes Problem zu überwinden. Am 13. Dezember werden Sie eine Entscheidung treffen, die Ihnen tiefe Zufriedenheit bringt. Sie erleben wahres Glück.

