Das große Weihnachts-Horoskop

Eine wunderschöne Weihnachtszeit kommt auf Sie zu, kein Streit, kein Stress. Die Menschen gehen heiter und gelassen aufeinander zu. Traumhafte Tage im Advent, voller Harmonie und Lebensfreude. Jupiter meint es gut mit Ihnen. Sie erleben ein Weihnachten der offenen Herzen, des Selbstvertrauens, der Zuversicht – wie es vielleicht früher einmal für Sie war. In unserem Jupiter-Horoskop stehen Ihre ganz besonderen Tage, die jetzt persönlich auf Sie warten. Ihr Glück, Ihre Überraschungen.

Sie haben es verdient, die Weihnachtszeit umarmt Sie mit einem ganz neuen optimistischen Lebensgefühl, das sich ausbreitet. Ihnen überraschende Glücksmomente schenkt, die alte Begeisterung zurückbringt und die Freude am Leben. Der großartige Jupiter in der Waage kann jetzt seine ganze positive, ausgleichende Kraft entfalten, die uns die Probleme, die Auseinandersetzungen und Schwierigkeiten der letzten Zeit vergessen lassen. Besonders, wenn sich der Glücksplanet wie in diesen Tagen mit der Sonne zusammentut. Die Zeiten werden besser, Chancen auf Aufstieg und Gewinn kommen auf Sie zu. Die Menschen gehen freundlicher, toleranter, ja, gütiger miteinander um. Das alte Weihnachtsgefühl der Nähe und Wärme, des Zusammenhalts in den Familien breitet sich aus.

Einer dieser wunderbaren Tage, die ein besonderes Selbstvertrauen und Glücksgefühl unter die Menschen bringen, kommt in dieser Woche auf Sie zu: Der Jupiter geht am Freitag, den 9. Dezember, ein Sextil mit der Sonne ein. Sie haben ein Talent zum Glück – was Sie auch anpacken, wird gut, wird sich zum Positiven entwickeln, zum Zugewinn, zum Wachstum auf Ihrem Konto. Es gibt Geld.

Sie werden jetzt großzügig, vielleicht auch etwas zu sehr, Ihre Geschenke einkaufen. Aber das betrifft natürlich nicht nur Sie – Ihre Kinder, Ihre Freunde, Ihr Partner werden Sie diesmal besonders großzügig beschenken. Jupiter bringt die Liebe, einen neuen Gemeinschaftsgeist in die Familien. Sie wissen, Sie spüren, was Sie aneinander haben.

Aber der positive Einfluss Jupiters wird nicht nur diese Woche, sondern die gesamte Adventszeit und das Weihnachsfest überstrahlen. Sie haben ganz einfach Glück. Es begegnet Ihnen am Arbeitsplatz, unter Freunden und in der Familie. Lesen Sie im Horoskop, was Ihnen Ihr Jupiter schenkt.

Lesen Sie zuerst in der Jupiter-Tabelle, wo Jupiter zum Zeitpunkt Ihrer Geburt stand.

