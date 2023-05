Jupiter im Stier

Lesen Sie zuerst in der Jupiter-Tabelle, wo Jupiter zum Zeitpunkt Ihrer Geburt stand.

Ihr Jupiter wird ab dem 22. Dezember von der Sonne im Trigon beflügelt. Das schenkt Ihnen traumhafte Weihnachtstage. Aber schon zuvor werden Sie einmalige Glücksmomente erleben, weil Jupiter immer wieder positive Verbindungen mit anderen Planeten eingeht. Sie sind stolz und zufrieden mit dem, was Sie bisher erreicht haben.

Was Ihnen Jupiter schenkt: Einen tiefen inneren Frieden zwischen Menschen, die Sie lieben, die Ihnen jetzt ganz nahe sind. Sie werden spüren, wie sehr man Sie braucht und schätzt. Sie genießen das Leben und diese traumhafte Weihnachtszeit, jeden Tag.

Ihr großer Glücksmoment: Vielleicht ist etwas in Ihrem Leben vorgefallen, was Sie von Menschen, an denen Sie sehr hängen, trennt. Scheinbar ein Zufall spielt Ihnen die Möglichkeit zu, den alten Streit, all das, was Sie trennte, aus dem Weg zu räumen. Für immer.

Ihre persönlichen Glückstage: Am 11. Dezember ergibt sich eine einmalige Möglichkeit, Ihre Existenz auf Jahre hinaus zu sichern. Am 15. Dezember erleben Sie einen traumhaften Tag mit einem Menschen, der Ihnen viel zu sagen hat. Der 24. Dezember wird zu einem großen Glücksmoment.

