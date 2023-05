Jupiter im Wassermann

Lesen Sie zuerst in der Jupiter-Tabelle, wo Jupiter zum Zeitpunkt Ihrer Geburt stand.

Die Sonne im beflügelnden Sextil treibt Ihren Jupiter an. Er entfaltet bis zum 22. Dezember seine gesamte wohltuende Kraft, die Ihnen viele Glücksmomente in diesem traumhaften Advent zuspielt. Sie haben Visionen, ganz spontane Eingebungen, die viele Probleme lösen können und die Ihnen dieser Jupiter der Erfinder schenkt.

Was Ihnen Jupiter schenkt: Den hellwachen, klaren Kopf, der nicht an alten, gewohnten Blickwinkeln festklebt, sondern Sie über den Tellerrand der Alltagswirklichkeit hinausschauen lässt. Das wird sich in Ihrem Beruf bemerkbar machen, aber auch in Glücksmomenten, in denen Sie den Menschen sehr nahe kommen werden. Sie erleben beschwingte Tage.

Ihr großer Glücksmoment: Ein Mensch wird Ihnen sehr nahe kommen, von dem Sie sich in letzter Zeit entfernt haben. Sie erleben in einer Umarmung einen Glücksmoment, der Ihnen viel Kraft gibt.

Ihre persönlichen Glückstage: Zwischen dem 4. und 5. Dezember werden Sie einen hellsichtigen Einfall haben, vielleicht in einem Traum, der Sie weit in die Zukunft blicken lässt, vielleicht die großartige Geldidee, vielleicht die Lösung vieler privater Probleme. Am 17. Dezember löst ein Zufall Sorgen, die Sie schon lange mit sich herumschleppen.

