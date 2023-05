Jupiter im Steinbock

Lesen Sie zuerst in der Jupiter-Tabelle, wo Jupiter zum Zeitpunkt Ihrer Geburt stand.

Ihr Jupiter lässt Sie in diesen sehr emotionalen Adventstagen von der Arbeit aufblicken, sich von Stress und ewigen Pflichten, die Sie sich selbst aufgeladen haben, lösen und die Menschen um sich herum ganz neu entdecken. Sie sind hin- und hergerissen zwischen Ehrgeiz und Gefühlen – werden letztendlich der Stimme Ihres Herzens folgen.

Was Ihnen Jupiter schenkt: Mehr Freude am Leben, die Sie vor allem nach dem 22. Dezember mitreißen wird, wenn die Sonne Ihren Jupiter umarmt. Die Last der Verantwortung lässt nach, Sie fühlen sich daheim in Ihrem Beruf, befreien sich vom Zwang, unbedingt mehr als andere leisten zu müssen.

Ihr großer Glücksmoment: Sie thronen mitten in Ihrer Familie, fühlen sich aufgehoben, angekommen in einem warmen Nest. Sie spüren, wie sehr man Sie für all das, was Sie für die Kinder, den Partner, den Eltern und Geschwistern tun, bewundert

Ihre persönlichen Glückstage: Zwischen dem 15. und dem 16. Dezember geschieht ein kleines Wunder, das Sie der Familie ganz nahe bringen wird. Ein Gespräch, ein unerwartetes Ereignis, ein überraschender Besuch schenkt Ihnen ein ganz neues Gefühl des Zusammenhalts. Am 23. Dezember werden Sie einen sehr berührenden Liebesbeweis bekommen.

