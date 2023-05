Jupiter im Widder

Lesen Sie zuerst in der Jupiter-Tabelle, wo Jupiter zum Zeitpunkt Ihrer Geburt stand.

Die Sonne beflügelt Ihren Jupiter im Trigon. Sie haben bis zum 22. Dezember eine Glücksphase, die mit vielen einmaligen Momenten Ihr Leben bereichert. Ihr Selbstvertrauen ist enorm, Sie treten mutig für Ihre Ziele, Ihre Wünsche und Träume ein. Ihr Durchsetzungswille ist kaum zu bremsen, denn auch der Mars treibt Sie an.

Was Ihnen Jupiter schenkt: Grenzenlose Selbstbehauptung. Sie lassen sich durch nichts und niemand einschränken. Wenn Sie sich bisher zu sehr angepasst haben, werden Sie sich jetzt befreien. Vielleicht bekommen Sie im Beruf die Möglichkeit, eine Führungsposition zu übernehmen. Viel spricht dafür: Sie sind voller Selbstbewusstsein und zeigen endlich wieder, was wirklich in Ihnen steckt.

Ihr großer Glücksmoment: Was nach einem unscheinbaren Zufall ausschaut, vielleicht die Begegnung mit einem alten Freund, ein Hinweis, ein besonderes Angebot, eine großartige Idee – das alles kann Ihr Leben vollkommen verändern, die große Möglichkeit bieten.

Ihre persönlichen Glückstage: Zwischen dem 4. und 5.Dezember treffen Sie eine sehr wichtige Entscheidung, die Ihnen große Anerkennung und viel Geld einbringen kann. Sie müssen nur den Mut dazu aufbringen und nicht zögern. Am 14. Dezember bringt ein spontaner Anruf oder ein spontanes Treffen das große Glück.

