Ihr persönliches Herzzentrum befindet sich im Tierkreiszeichen Skorpion. Das bedeutet zunächst einmal, dass Ihnen Menschen mit diesem Sternzeichen guttun. Noch mehr aber profitiert Ihr Herz von den Menschen, die vor Ihnen waren, also Ihren Ahnen. Geben Sie ihnen einen wichtigen Platz in Ihrem Leben. Zum Beispiel können Sie in ihrer Wohnung so etwas wie eine "Ahnenecke" einrichten, wo Sie Bilder und andere Gegenstände aus der Vergangenheit aufbewahren.



