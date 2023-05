Krebs-Geborene schöpfen ihr geheimnisvolles Wissen aus ihrem Unterbewusstsein, in das Erinnerungen aus vielen Leben eingelagert sind. Die Inspiration Jupiters ergänzt sich dazu wunderbar. Sie beruht auf einem höheren Bewusstsein und Wissen. Jetzt, wo Jupiter in den Abschnitt Waage und damit in das vierte Solarhaus von Krebs-Geborenen einrückt, können Sie an Jupiters Eingebungen besonders stark teilhaben und dadurch ihr intuitives Wissen bereichern.

