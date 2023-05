Krebs-Geborene brauchen Wasser, um mit Jupiter in Verbindung zu treten. Ich kenne zum Beispiel einen Krebs, der sich an einen See setzt und sich mithilfe der spiegelnden Reflexe des Mondes auf dem Wasser in eine Art Trance versetzt. Das ganze Wochenende ist für Krebse so etwas wie eine „Leiter in den Himmel“, über die Engel heruntersteigen und ihnen zuhören, was sie sich wünschen. Und sie werden sich dieser Wünsche annehmen.

