Zwillinge haben zwei Seiten, eine pragmatische, realistische und eine spirituelle. Meistens orientieren sich Zwillinge nur an der, wie ich sie nenne, „irdischen“ Seite. Dann sind sie großartige Unterhalter. Sobald ein Zwilling aber anfängt, sich auf seine spirituelle Seite einzulassen, bekommt er schnell Kontakt zu höheren Wesen. Das gelingt am besten, wenn Zwillinge intensiv ein- und ausatmen. Am Samstagabend ist ihnen Jupiter ganz besonders nah.

