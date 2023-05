Was die körperliche bzw. geistige Liebe angeht, nehmen Krebs-Geborene eine Mittelstellung ein. Bereits in ihrer Jugend ist ihnen die körperliche Liebe zu wenig und lässt sie unerfüllt. Auf der anderen Seite ist es doch auch so, dass ihre Liebe an Berührung, Umarmung und körperliche Nähe gebunden ist. Erst wenn sie die Kraft und Größe einer geistigen Liebe erfahren haben, sind Sie bereit, sich über die körperliche Liebe vollständig zu erheben.

