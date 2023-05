Sie haben magische Kraft, enorme übersinnliche Wunschenergien. Der Neumond im Skorpion steht in einem beflügelnden Trigon zu Ihnen. Allein Ihre Stimmungsschwankungen behindern Sie.

Ihre magische Kraft: Sie ist großartig. Sie werden bekommen, was Sie sich wirklich wünschen, was Sie erfüllt, was Ihre Sehnsucht bestimmt. Ja, achten Sie jetzt genau darauf, was Sie in Ihrem Leben vermissen, nicht auf das, was der Nachbar hat und Sie nicht haben. Es kommt nur auf Sie an, nur das, was Sie wirklich brauchen, werden Sie bekommen.

Wie sich Ihr Wunsch erfüllt: Keine Träumchen, nicht die romantische Sehnsucht der Stunde. Nicht die warme Schulter zum Anlehnen für den Moment. Sondern denken Sie daran, was Sie brauchen, um die Harmonie in Ihr Leben zu bringen, die Sie vermissen. Das Geld, die finanzielle Sicherheit, die Liebe, die Anerkennung im Beruf, die Selbstverwirklichung? Was macht Sie glücklich, was füllt Sie aus? Es ist manchmal so einfach, so bescheiden, um glücklich zu werden und zu sein.

