Sie stehen unter Druck. Unter dem Einfluss vom Mond im lähmenden Quadrat zu Ihnen wird Ihr Wunsch zur fixen Idee, zur zwanghaften Vorstellung, die Sie um jeden Preis durchsetzen wollen. Aber Ihre Chance kommt noch, wenn Sie sich Zeit lassen.

Ihre magische Kraft: Ihr überschäumender Optimismus, Ihr sonniges Wesen und Ihre Herzlichkeit machen Ihre Energie aus, die Widerstände überwindet, die noch Ihrem großen Wunsch im Weg stehen. Sie gewinnen die Menschen und sammeln Mitstreiter um sich, die Ihnen helfen werden. Gemeinsam mit anderen schaffen Sie jetzt, was unmöglich schien.

Wie sich Ihr Wunsch erfüllt: Ja, Sie begegnen jetzt einflussreichen Leuten, die ein Schlüssel zu Ihrem Erfolg darstellen. Ihre lebensbejahende Art, die auf andere ansteckend wirkt, überzeugt die letzten Skeptiker. Sie gewinnen, in dem Sie selbst an sich glauben. Scheinbar ein Zufall spielt Ihnen die große Chance zu, die alles zur Seite räumt, was Ihren Plänen bisher noch im Weg stand. Dabei wird es wichtig, dass Sie sich helfen lassen und an Ihre Freunde glauben.

