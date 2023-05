Jetzt erfüllt sich Ihr größter Wunsch!

Der Mond verzaubert Ihre Persönlichkeit. Ein magischer Moment kommt auf Sie zu, in dem Ihre verborgenen Seelenkräfte wahre Wunder geschehen lassen. Ja, Sie haben wahrhaft übersinnliche Energien, die Sie das Unmögliche schaffen lassen: Was Sie sich jetzt wirklich wünschen, was Sie als große Sehnsucht, als ganz persönlichen Traum in sich tragen, geht in Erfüllung.

Viele Kräfte wirken jetzt in diesen magischen Tagen zusammen – nachdem wir in den mystischen Skorpion eingetreten sind, in das Reich des Übersinnlichen, den grenzenlosen Sphären der Seele. Die machtvollen Energien aus verborgenen Bereichen Ihres Unterbewusstseins bauen sich langsam auf, von Tag zu Tag werden Sie stärker. Sie werden es spüren.

Erst ist nur eine leise Ahnung da, dass mehr in Ihnen steckt, als Sie sich bisher selbst zutrauten, dann werden Sie vielleicht auf Ihrem Weg durch diese Woche kleine Wunder erleben. Es kann sein, dass sich Probleme, die Sie bisher niederdrückten, in Nichts auflösen.

Sie werden sich selbst mit kreativen Höchstleistungen überraschen – bis dann mit dem Neumond im Skorpion der Tag des großen Wandels kommt. Danach wird vieles anders sein, wie verzaubert sein, besser, positiver. Vielleicht nicht mehr so düster und manchmal sogar aussichtslos wie jetzt. Der Skorpion hat seine gesamten mächtigen Seelenkräfte entfaltet – aber der Reihe nach:

Es beginnt am Montag, den 24. Oktober. Die Sonne leuchtet aus dem magischen Skorpion und jetzt tritt auch der Merkur in das magische Sternzeichen ein. Sie denken tiefgründig, bohren oft ziemlich fanatisch nach versteckten, vertuschten Geheimnissen, nach heimlichen Gefühlen, verborgenen Schwächen, was manchmal ziemlich verletzend sein kann.

Aber Sie geben sich nicht mit der alltäglichen Wirklichkeit, die Sie umgibt, zufrieden, Sie gehen tiefer. Dies geschieht ganz spontan, impulsiv, vollkommen unbewusst. Es öffnet sich eine Tür zur Welt des Unbewussten, Sie spüren, was Ihre Seele will, Sie sind verbunden mit ihren Kräften, ihren Sehnsüchten, ihren Träumen und Wünschen. Aber dabei bleibt es nicht, wie gesagt.

Am Sonntag, den 30. Oktober, kommt der große Tag des Wandels auf Sie zu. Erst verbindet sich der Merkur mit dem Seelenplaneten Neptun im beflügelnden Trigon. Ein großer astrologischer Augenblick, ein Moment der tiefen spirituellen Erfahrung: Irritierende Bilder steigen in Ihren Tagträumen auf, die Ihnen die Lösung vieler Probleme zeigen können, wenn Sie sich mit ihrer Botschaft auseinandersetzen, sie verstehen.

Auch Visionen werden Sie erfüllen, die Ihnen einmalige Chancen vor Augen führen – aber Ihnen vor allem bewusst machen, was bisher in Ihrem Leben schiefgelaufen ist und was Sie erreichen müssen, um wirklich glücklich zu werden.

Dann geht der Neumond im Skorpion auf. Der große Augenblick des Wandels, des möglichen Neubeginns, der Befreiung von all dem, was Sie nur belastet, was Sie bremst, Ihre Entfaltung behindert. Sie sind sich in diesem Moment vollkommen sicher, welchen Traum, welche Sehnsucht Sie verwirklichen müssen, um Ihr Lebensziel zu erreichen.

Und Sie haben jetzt auch die magische Kraft, um sich diesen Wunsch zu erfüllen. Der Neumond im Skorpion gibt Ihnen eine schier unheimliche, sicherlich übernatürliche Wunschkraft, die Ihnen normalerweise schlummert, nicht aktiv, ungenutzt, weil Sie selbst kaum daran glauben.

Jetzt erwachen diese Seelenkräfte. Was Sie sich auch wünschen, was Sie vielleicht ein halbes Leben begleitet, was Sie längst wahrscheinlich als Illusion abgetan haben, wird jetzt möglich. In Ihrem Horoskop lesen Sie, wie stark jetzt diese Wunschkraft in Ihnen ist, wie Sie diese Energie verstärken können, zu was Sie jetzt fähig sind. Lesen Sie, welche Möglichkeiten Ihnen persönlich der Neumond im Skorpion eröffnet, wie Sie richtig denken, richtig wünschen und was Sie dabei vermeiden, unbedingt überwinden sollten.

