Krebse sind Künstler darin, bei anderen keine Neidgefühle zu wecken. Sie sind so sanft, zuvorkommend und rücksichtsvoll, dass niemandem in den Sinn kommt, auch dies könnte eine Art sein, sich wichtig zu machen. Aber das ist es. Krebse gewinnen durch ihre stille Art und werden häufig anderen gegenüber bevorzugt. Das löst Neid­gefühle aus, die normalerweise gut versteckt werden, aber an solchen Tagen rund um den 11.11. können sie so mächtig werden, dass sie nicht mehr zurückgehalten werden können.

Hier erfahren Sie alles über das Sternzeichen Krebs

Lesen Sie auch Ihr aktuelles Monatshoroskop