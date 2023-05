Sie können sich so gut präsentieren und auf andere zugehen. Hinzu kommt ihre Fähigkeit, einen ganzen Saal zu unterhalten. Natürlich löst das bei anderen Menschen Neid und Missgunst aus. Aber im Normalfall spielt sich so etwas unterhalb der Bewusstseinsschwelle ab. Wenn dann allerdings in dieser Woche Sonne und Lilith im Skorpion zusammentreffen, fallen sämtliche Barrieren: Man wird Zwillinge regelrecht anfeinden.

