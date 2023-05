Krebse sind zu tiefster Intuition befähigt. Sie brauchen nur die Augen zu schließen, um in sich selbst Einsichten zu finden. Aber, um auch an der Inspiration und damit an göttlichem Wissen teilzuhaben, müssen sie sich anders orientieren. Dann geht es darum, dem Himmel näherzukommen, was ihnen durch Methoden wie Yoga, Meditation oder Trancereisen gelingt. Damit vervollkommnen sie ihre Gabe der Intuition.

Hier erfahren Sie alles über das Sternzeichen Krebs

Lesen Sie auch Ihr aktuelles Monatshoroskop