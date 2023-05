Zwillinge haben zwei Seiten. Die eine ist voll und ganz darauf ausgerichtet, ihren Alltag zu bewältigen: Arbeit, Freizeit, Beziehung bzw. Liebesleben. Ihre andere Seite befähigt sie, mit höheren Welten in Kontakt zu treten. Dabei sind sie der Inspiration sehr nahe. Allerdings vergessen manche Zwillinge diese zweite Seite und sind nahezu ausschließlich darauf ausgerichtet, ihren Alltag zu bewältigen. Jetzt, in der Zeit des Schützen, können sie sich wieder an ihre andere Seite erinnern und in ihr Leben integrieren.

