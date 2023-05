Entweder es wird Ihnen irgendwann zu viel und Sie verlieren Ihre Nerven, schimpfen, explodieren oder Sie kollabieren und fühlen sich miserabel. Was Ihnen auch noch hilft, ist ein magischer Schutzkreis, den sie ab Mittwoch immer neu um sich ziehen, wann immer Sie Zeit dazu haben. Stellen Sie sich dabei vor, Sie befinden sich in einem unsichtbaren magischen Kokon, der die kosmischen Wirbel wie an einer Regenhaut abprallen lässt.

