Ihr Ehrgeiz funkelt, Ihre Durchsetzungskraft erwacht. Ihre geniale künstlerische Kreativität bringt Ihre wahre Persönlichkeit zum Leuchten, wenn der Mars Sie antreibt – gleich im Januar und dann wieder im März und April und vor allem zwischen dem 4. Juni und 19. Juli, mit Mars in Ihrem Zeichen. Sie zeigen, was für ein strahlendes Talent in Ihnen steckt, verwirklichen einen alten Traum, bekommen die Anerkennung, die Sie verdienen. Das Sonnenjahr 2017 holt das Beste aus Ihnen heraus. Tiefe Gefühle überwältigen Sie, wenn die Venus zwischen dem 31. Juli und dem 25. August aus dem Krebs leuchtet. Kann ein kleiner Flirt werden oder auch die große Liebe.

Tage, auf die Sie sich freuen können: 31. März, die Gelegenheit mit Mars alte Leiden zu überwinden. Glückstag für die Liebe: 1. August, mit der Venus in Ihrem Sternzeichen. Der 9. Dezember, das Glück ist jetzt mit dem Jupiter im beflügelnden Trigon bei Ihnen.

