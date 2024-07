Liebes-Horoskop ab dem 8. Juli 2024: So nutzen Schützen diese kraftvollen Venus-Aspekte

In den letzten Wochen waren Sie eher auf Rückzug eingestellt. Es war an der Zeit, sich einmal gründlich über Ihre Erwartungen an Beziehungen klar zu werden. Vielleicht haben Sie dabei festgestellt, dass Ihre Partnerschaftsansprüche manchmal etwas hochgegriffen sind. Natürlich sollen Sie sich keinesfalls mit dem oder der Erstbesten zufrieden geben.

Doch etwas alltagstauglicher darf es bei Ihnen ruhig sein, besonders wenn Sie derzeit ohne Partner oder Partnerin sind. Genau dazu fordert Sie die Venus-Energie diese Woche auf: Lassen Sie Ihrer Vorstellungskraft freien Lauf. Beispielsweise, indem Sie ungewöhnliche Orte aufsuchen, um jemanden kennenzulernen. Sie werden erstaunt sein, welche interessanten Bekanntschaften daraus erwachsen können.

Lesen Sie außerdem: Das große Sommer-Horoskop 2024: Die besten Tage für das Sternzeichen Waage von Juni bis September